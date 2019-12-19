Ереван, , 09:02 — REGNUM В Армении на имущество экс-президента страны Сержа Саргсяна был наложен арест, сообщили в Специальной следственной службе республики.

«Наложен арест на обвиняемых по данному уголовному делу в размере причинённого ущерба», — сообщили в ведомстве.

В начале декабря Специальная следственная служба предъявила Саргсяну обвинение в присвоении и растрате.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Саргсян в 2013 году организовал присвоение, растрату и хищение более $1 млн со стороны группы должностных лиц.

Напомним, 23 апреля 2018 года на фоне многотысячных акций протеста тогдашний премьер-министр Армении Серж Саргсян, занимавший в 2008—2018 годах должность президента Армении, подал в отставку, пробыв на посту премьер-министра всего неделю сразу после истечения срока президентских полномочий.

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