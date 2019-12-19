Минск, , 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Санкт-Петербург с рабочим визитом и в ходе него примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ, а также проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба белорусского президента.

«В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что лидерами стран на неформальном саммите будут подведены итоги развития взаимодействия в рамках интеграции в нынешнем году, и проведено обсуждение имеющихся проблем и перспектив совместной работы на следующий период и в том числе ввиду того, что Белоруссия станет председателем ЕАЭС в 2020 году.

Помимо этого, ожидается, что президент Белоруссии проведёт традиционные встречи со своими коллегами по вопросам двустороннего сотрудничества.

«В частности, планируется продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений», — сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Кроме этого, указывается, что Лукашенко планирует принять участие в неформальном саммите стран-участниц СНГ, на котором у лидеров государств будет возможность провести обсуждение актуальных вопросов деятельности содружества.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лишение свободы без суда и следствия поможет искоренить в Белоруссии «палочно-галочную» систему.