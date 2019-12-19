Москва, , 08:59 — REGNUM Голосование в палате представителей за импичмент Трампа — «результат внутрипартийного противостояния и месть демократов за поражение на президентских выборах 2016 года». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Думаю, что происходящее в Конгрессе, по сути, активное начало президентской кампании 2020 года. Однако, безусловно, все это внутреннее дело США», — сказал Слуцкий.

При этом он отметил, что голосование в палате представителей — это не окончательное решение, после которого должна неминуемо последовать отставка 45-го президента США. Предстоит еще рассмотрение в Сенате, где необходимо получить 2/3 голосов.

«Это не такая легкая задача, учитывая, что большинство там за республиканцами, мягко говоря, не поддерживающими инициативу Демократической партии и имеющими возможность легко ее заблокировать», — указал парламентарий.