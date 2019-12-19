Сеул, , 08:52 — REGNUM 23 декабря в Пекине состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, в рамках встречи стороны обсудят ряд вопросов, включая пути укрепления двустороннего сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове.

Отмечается, что встреча представителей двух стран состоится перед трехсторонним саммитом Южной Кореи, Китая и Японии, который пройдет в китайском Чэнду 23−24 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках трехстороннего саммита также состоятся встречи президента Южной Кореи с премьер-министром Японии и премьером Госсовета КНР.

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