Москва, , 08:45 — REGNUM Экономические итоги года, национальные проекты, допинг и газовый транзит — такие темы будут затронуты на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Возможные темы конференции перечислил журналист Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.

Он также предположил, что глава государства отметит растущий ВВП, нерастущие инфляцию и ипотечную ставку, затронет проблему пенсионного обеспечения, повышения реальных доходов населения, борьбу с бедностью и мусорную реформу.

Путин, полагает он, коснётся деятельности американского президента Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского, расширения НАТО и судьбы Евросоюза, строительства космодрома «Восточный», скандалов с журналистом Иваном Голуновым и телеведущей Ксенией Собчак.

Президент не обойдёт вниманием проблемы в здравоохранении, образовании, городское благоустройство и экологию. Вероятно, будут вопросы от японских журналистов о Курильских островах и жалобы граждан на региональных чиновников, добавил Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, журналистов попросили не приносить больших баннеров и плакатов на пресс-конференцию Путина.

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