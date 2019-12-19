Минск, , 08:54 — REGNUM Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске не смогла реализовать парижские договорённости об обмене пленными, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщило 18 декабря «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договорённости в Париже. Придется сделать ещё шаги, чтобы достичь этого», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, освобождение пленных было сорвано украинской стороной, которая не захотела проводить процессуальную очистку людей, удерживаемых на её территории.

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