Джакарта, , 08:44 — REGNUM Заместитель посла Российской Федерации в Индонезии Олег Копылов заявил, что подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина в Индонезию продолжается, сообщает Sindonews.

«Мы cконцентрированы на подготовке к долгожданному визиту Владимира Путина в Джакарту. Мы очень усердно работаем в этом вопросе, и надеемся, что президент сможет посетить Джакарту в 2020 году», — заявил Олег Копылов.

Ожидается подписание большого числа документов в ходе двусторонней встречи Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо.

По словам заместителя посла РФ в Индонезии, среди документов, которые, как ожидается, удастся подписать, декларация о стратегическом партнерстве между Индонезией и Россией, совместное заявление президентов по международной информационной безопасности, а также соглашение об упрощении визового режима.

Известно, что в настоящее время пока нет точного времени, согласованного обеими сторонами, в отношении визита Владимира Путина в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, к визиту президента России Владимира Путина в Индонезию подготовлены к подписанию не менее восьми меморандумов о взаимопонимании.

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