Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Оппозиция в Грузии отменила акцию протеста у здания парламента в Тбилиси, запланированную на 19 декабря, в связи с гибелью подростка. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении оппозиционных сил.

В документе сообщается, что акция отменена в связи с гибелью 17 декабря 15-летнего ученика тбилисской школы. Он пытался покончить жизнь самоубийством и скончался спустя несколько дней в больнице.

«Трагедия … заставила нас принять решение об отмене запланированного на завтра пикетирования парламента, однако это не значит, что мы отказываемся от других форм нашего справедливого ненасильственного протеста», — говорится в документе.

Также в обращении утверждается, что в будущем подобные инциденты не получится предотвратить без системных изменений в стране. Существующая система названа «порочной», а потому ее якобы надо остановить и изменить.

Как передавало ИА REGNUM, в смерти подростка его родители, а потом и общественные силы обвинили следователя Мариану Чолоян, которая ранее допрашивала мальчика по делу о хулиганстве в школе. В связи с инцидентом в стране началась волна уличных протестов, которые периодически доходят до стычек с полицией. Протестующие также выражают недоверие полиции в целом.