Екатеринбург, 19 декабря 2019, 08:42 — REGNUM Важнейшими на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина могут стать вопросы о возможности корректировки экономического курса и возвращения самостоятельности муниципалитетам. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер корреспонденту ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге и большинстве городских округов Свердловской области выборы глав муниципалитетов были переведены на «советскую» систему.
Напомним, что 19 декабря в Москве пройдёт очередная большая пресс-конференция Владимира Путина.