Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM Важнейшими на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина могут стать вопросы о возможности корректировки экономического курса и возвращения самостоятельности муниципалитетам. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер корреспонденту ИА REGNUM.

«Из ожиданий. Корректировка курса, уход от государственного капитализма и развитие института гражданского общества. Возвращение прямых выборов мэров. Вопрос о возвращении муниципалитетам самостоятельности», — сообщил депутат, пояснив, что речь идёт о финансовой самостоятельности городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге и большинстве городских округов Свердловской области выборы глав муниципалитетов были переведены на «советскую» систему.

Напомним, что 19 декабря в Москве пройдёт очередная большая пресс-конференция Владимира Путина.