Абакан, , 08:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции должен обратить внимание на внутренние дела страны и проблемы регионов, считает хакасский политолог Дмитрий Буреев.

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«Лично я бы не стал задавать вопрос, но попросил бы президента дать поручение информационному блоку своей администрации пересмотреть сетку вещания центральных телеканалов в сторону уменьшения эфирного вещания для так называемых ток-шоу. По восемь часов в сутки у каждого канала криков, «оров» про Украину, Америку, Европу, слухи и подробности личной и семейной жизни — это уже чересчур. В стране много своих внутренних проблем, и из-за информационной политики каналов доверие к российскому ТВ упало до нижнего предела», — подчеркнул Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция Владимира Путина пройдёт 19 декабря в Центре Международной торговли в Москве.

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