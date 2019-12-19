Новосибирск, , 08:37 — REGNUM Новосибирскому журналисту, автору и ведущему программы «Культурный максимум» на телеканале ОТС Алексею Кудинову пресс-конференция президента РФ Владимира Путина интересна как отдельный жанр. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Чего-то особенного я от неё не жду. На пресс-конференцию президента поехала моя коллега — Екатерина Стывко. Мне будут интересны её впечатления, рассказы о «кухне» мероприятия и сможет ли она докричаться до президента. Не знаю, какой у неё вопрос. Не люблю вопросы ради самопиара и слишком подобострастные. Но и общие вопросы будет кому задать. Может, кто-то из новосибирских журналистов попросит что-нибудь? Деньги на метро, например,» — высказал своё мнение Кудинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 декабря, президент России проводит пресс-конференцию. Это уже 15-я большая пресс-конференция Владимира Путина.