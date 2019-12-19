Тартус, Сирия, , 08:37 — REGNUM Военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море, заявил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев.

По его словам, военные успешно отработали практические навыки оперативного состава совместного штаба, а также немедленное реагирование на изменение обстановки и уточнение планов, организацию взаимодействия и совместное управление тактическими группами.

«Условия выполнения задачи военнослужащих РФ и САР были сложными и напряженными, но при совместных и умелых слаженных действиях мы справились с задачей», — отметил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные военные учения Военно-морского флота России и военно-морских сил Сирийской Арабской Республики стартовали в Средиземном море 17 декабря. В них также были задействованы самолёты российской авиагруппы, расположенной на базе ВКС «Хмеймим».

Участники учений отработали артиллерийские стрельбы и провели совместное маневрирование. Также были опробованы приемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и способы противодействия условным отрядам незаконных вооруженных формирований.

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