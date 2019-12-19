Красноярск, , 08:40 — REGNUM Пятое, последнее в этом году, заседание VIII сессии Законодательного собрания Красноярского края началось 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа региона.

В повестке заседания, на котором зарегистрировались 43 депутата, более 40 вопросов. В числе важнейших: обсуждение краевого законопроекта о гражданской обороне, о полномочиях правительства региона в вопросах обращения с животными, голосование по резолюции публичных слушаний «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов».

При обсуждении повестки заседания, по предложению председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Юрия Данильченко, из повестки был исключён законопроект «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан». Это мотивировалось тем, что на него ещё не было получено заключения краевой прокуратуры.

Ожидается, что на сессии также будут представлены итоги деятельности компании «ГМК «Норильский никель» за девять месяцев 2019 года.

Напомним, что следующая сессия краевого парламента начнётся во второй декаде 2020 года.