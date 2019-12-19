Амстердам, , 08:27 — REGNUM В Нидерландах стали известны подробности достигнутого в понедельник, 16 декабря, соглашения между правительством страны и представителями фермеров. Соглашение были достигнуто после встречи премьер-министра Марка Рютте и министра сельского хозяйства Каролы Схаутен с членами зонтичной организации «Сельскохозяйственный коллектив», которая объединяет 13 фермерских организаций.

Меры, которые должны привести к уменьшению выбросов азота в сельском хозяйстве, включают в себя уменьшение доли белка в корме для молочного скота и разбавление навоза водой. По мнению «Сельскохозяйственного коллектива», речь идёт о мерах, которые могут рассчитывать на широкую поддержку среди фермеров и которые практически реализуемы.

Представители «Сельскохозяйственного коллектива» выразили своё удовлетворение по поводу заверения правительства, что не будет сокращения поголовья скота и что фермы не будут принудительно скупаться ради их ликвидации. Планируется создание комиссии, которая будет мониторить выбросы азота в сельском хозяйстве.

В «Сельскохозяйственном коллективе» заявили о своём понимании в отношении состоявшихся 18 декабря протестных акций голландских фермеров, но одновременно указали на то, что согласие 13 объединённых в «Коллективе» фермерских организаций с договорённостями, достигнутыми в понедельник, говорит о широкой поддержке этих договорённостей.

На январь намечена новая встреча представителей «Коллектива» с министрами.

Напомним, вечером 18 декабря в Нидерландах завершились продолжавшиеся весь день фермерские протесты. Фермеры протестовали против предложенных правительством мер против загрязнения воздуха азотом. Кроме того, мишенью протестов стали СМИ и тяжёлая промышленность, в которой, по мнению фермеров, также происходят большие выбросы азота, но которая в гораздо меньшей степени затронута правительственными мерами.

К концу дня фермеры на некоторое время перекрыли площади в городах Гронинген и Неймеген. В течении дня фермеры и строители в разных частях страны перекрывали дороги, что привело к большим заторам и задержкам, в частности в окрестностях городов Арнхем и Роттердам и на пограничных пунктах на границе с Германией. Полиция в нескольких десятках случаев выписала штрафы за нарушение демонстрантами правил дорожного движения. В целом день прошёл без инцидентов.

Изначально фермеры намеревались провести блокады оптовых баз для супермаркетов в нескольких десятках мест, однако суд своим решением от 17 декабря запретил эти акции. Тем не менее в некоторых местах фермеры провели манифестации возле оптовых баз. Акции не привели к нарушениям в снабжении супермаркетов.

Тем временем фермерская инициативная группа Farmers Defence Force распространила заявление, в котором выражается признательность за сочувственные отзывы на решение суда от 17 декабря. По словам FDF, фермеры проиграли битву, но не войну.