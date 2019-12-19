Тегеран, , 08:25 — REGNUM Россия принимала и продолжает принимать активное участие в разработке и принятии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чего не скажешь о европейских странах. Об этом заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

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«Страны ЕС в целом ведут себя весьма пассивно. Россия же была и остается самым серьёзным партнёром Ирана по этому соглашению», — отметил в интервью «Коммерсанту» дипломат, добавив, что Москва, решительно осудив выход Вашингтона из СВПД, и по сей день продолжает бороться за сохранение сделки.

Санаи добавил, что Совет национальной безопасности Ирана принял решение о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД с промежутками в 60 дней. Он также не исключил вероятность того, что в итоге не останется обязательств, которые «Иран захочет исполнять».

При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран рассчитывает на продолжение и расширение ирано-российского сотрудничества в рамках реализации СВПД, в частности по ядерному объекту в Фордо.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года власти США вышли из ядерной сделки с Ираном, заключённой в 2015 году администрацией прежнего президента США Барака Обамы, и стали вводить санкции в отношении арабской республики.

Тегеран в ответ начал поэтапно отказываться от ядерных ограничений. 5 ноября в Тегеране заявили об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке, а 6 ноября было объявлено о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо.

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