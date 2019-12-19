Киев, , 08:23 — REGNUM Посольство Израиля на Украине отреагировало на решение суда о восстановлении в должности скандального дипломата Василия Марущинца. Заявление посла Израиля Джоэла Лиона опубликовано в социальной сети Facebook.

«Государство Израиль удивлено решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марущинца», — сказано в заявлении.

Израиль выразил поддержку МИД Украины, который намерен обжаловать судебное решение в Верховном суде Украины.

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«Мы надеемся, что Верховный суд Украины увидит истинное лицо этого опасного лица», — отметил посол Израиля.

Напомним, ранее украинский журналист и блогер Анатолий Шарий обратил внимание на высказывания консула Украины в Гамбурге, опубликованные на закрытой странице в социальной сети. В своих сообщениях Марущинец отрицал Холокост, обвинял евреев во всех бедах. Он также опубликовал фото с тортом в виде известной книги Адольфа Гитлера.

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