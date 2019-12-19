Бишкек, , 08:16 — REGNUM Российские власти увеличили размер ограничения на денежные переводы из России в Киргизию со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Российская сторона согласилась пойти на такие уступки по итогам переговоров, инициированных во время встречи премьер-министров стран-участниц Евразийского экономического союза, состоявшихся в ходе заседании Евразийского межправительственного совета в конце октября 2019 года.

Отмечается, что ранее премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев неоднократно акцентировал внимание на том, что поскольку данный вопрос затрагивает интересы многих киргизских трудовых мигрантов и их семей, то именно такие проблемы необходимо решать на площадке Евразийского межправительственного совета.