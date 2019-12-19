Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Швейцарской компании Allseas, укладывающей трубы для газопровода «Северный поток — 2», грозят «сокрушительные и потенциально роковые санкции», если работа не будет прекращена. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте американского сенатора Теда Круза.

Круз, республиканец от штата Техас, и его однопартиец Рон Джонсон, представляющий штат Висконсин, направили письмо главе Allseas Эдварду Хирема. Сенаторы предупредили компанию о санкциях, которые последуют при её дальнейшем участии в проекте «Северный поток — 2». Так, Allseas грозит существенное снижение стоимости акций и утрата финансовой жизнеспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Сенат Конгресса США одобрил законопроект о годовом оборонном бюджете, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Документ требует подписи президента Дональда Трампа.

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