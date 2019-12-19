Пекин, , 08:12 — REGNUM Двусторонние отношения между Россией и Китаем «прочны как скала», а доверие между ними — несокрушимо. Об этом 19 декабря заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения прочны как скала», — сказал Ван И, его слова приводит сайт МИД КНР.

Кроме этого, он отметил, что в будущем году произойдет много важных двусторонних мероприятий, а потому внешнеполитическим ведомствам обеих стран следует находиться в тесном сотрудничестве для подготовки контактов между лидерами России и Китая.

Также глава МИД Китая указал, что ООН, по его мнению, является важной международной площадкой, на которой две страны могут взаимодействовать и защищать международную справедливость.

«Китайская сторона готова и дальше поддерживать тесное взаимодействие с Россией, оказывать взаимную поддержку, нести ответственность за поддержание международного мира и стабильности», — заявил Ван И.

Со своей стороны, Сергей Лавров высоко отозвался о прогрессе в отношениях между двумя странами, заявил о дальнейшей готовности для поддержки тесных контактов на высоком уровне, а также подчеркнул готовность углублять стратегическое взаимодействие в ООН и в других многосторонних форматах.

«Ни одна сила не в состоянии подорвать стратегическое доверие между Россией и Китаем», — сказал Сергей Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-председатель Центрального военного совета КНР Сю Цилян встретился с министром обороны Японии Таро Коно в Пекине.