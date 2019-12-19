Париж, , 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Мексику с 18 по 20 декабря 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Глава МИД Франции встретится с представителями власти Мексики, в частности, со своим коллегой Марсело Эбрардом, а также с Клаудией Шейнбаум, главой правительства Мехико.

«Франция и Мексика, как стран-членов G20, так и ОЭСР, подтвердят свою готовность продвигать и защищать эффективную многосторонность, а также ценности, которые мы разделяем: продвижение права и международного сотрудничества, защита окружающей среды, борьба с изменением климата и неравенством», — говорится в заявлении МИД Франции.

Ожидается, что Жан-Ив Ле Дриан вместе со своим коллегой подведет итоги подготовки к форуму по вопросам равенства между женщинами и мужчинами, организованного «ООН-женщины» под сопредседательством Франции и Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом в Париже.

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