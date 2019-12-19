Пекин, , 07:51 — REGNUM Вице-председатель Центрального военного совета КНР Сю Цилян встретился с министром обороны Японии Таро Коно 18 декабря в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Китай хотел бы сотрудничать с Японией в деле совместного поддержания международного и регионального порядка и стабильности, а также придерживаться консенсуса, достигнутого между лидерами двух стран, заявил Сюй. Таро Коно, в свою очередь, отметил, что Япония придает огромное значение развитию отношений с Китаем и готова постоянно сотрудничество с Китаем в сфере двусторонних обменов и обороны.

Отметим, что ранее член Госсовета и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел переговоры в Таро Коно того же числа. По словам Вэя, страны продолжат должным образом разрешать противоречия и активно работать на выстраивание конструктивных двусторонних отношений в области безопасности. Япония, в свою очередь, готова на откровенный диалог с Китаем, основанный на принципах взаимоуважения, заявил Коно.