Симферополь, , 07:48 — REGNUM В основе принятой Генассамблеей ООН резолюции о правах человека в Крыму лежат выдумки «политических проходимцев», которые не знакомы с ситуацией в регионе, заявил 19 декабря журналистам сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Принимаются какие-то напыщенные заявления, не подкрепленные никакими фактами и основанные на выдумках нескольких политических проходимцев», — цитирует РИА Новости собеседника.

Чегринец добавил, что порочная практика принятия решений в ООН без учёта реальной ситуации ставит под сомнение необходимость существования структур, которые вырабатывают подобные резолюции.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что принятая в ООН «украинская» резолюция содержит требования к России прекратить якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 23, воздержались — 83.

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