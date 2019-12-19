Гаррисберг, США, , 07:49 — REGNUM Отбывающий тюремный срок бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт выписан из больницы в штате Пенсильвания. Об этом 18 декабря рассказал его официальный представитель Тодд Бланше, передает телеканал ABC.

Из-за госпитализации Манафорт пропустил состоявшееся 18 декабря судебное заседание по его делу. По словам Бланше, сейчас здоровье бывшего главы предвыборного штаба Трампа в норме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Пол Манафорт, отбывающий наказание в 7,5 лет лишения свободы, был помещен в больницу с диагнозом «нарушение сердечной деятельности».

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