Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Представители американской Демпартии еще не определились с кандидатурами, которые выступят обвинителями на процессе в Сенате по импичменту главы государства Дональда Трампа, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с журналистами.

«Мы не можем назвать представителей, пока не узнаем, как будет проходить процесс в Сенате», — заявила она.

Пелоси добавила, что с кандидатурами демократы определятся позднее. Также глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф высказал сомнения, что Сенат сможет честно выполнить свой долг. Он подчеркнул, что не уверен, позволит ли глава республиканцев в Сенате Митч Макконел вызывать свидетелей и слушать показания.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря палата представителей Конгресса США выдвинула два обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках импичмента. Его обвинили в злоупотреблении властью и попыткам препятствовать деятельности Конгресса. В свою очередь Трамп выразил уверенность, что Сенат его оправдает.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский сенатор объяснил суть процесса по импичменту Трампа