Омск, , 07:33 — REGNUM Основной акцент на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина нужно делать на развитие и поддержку регионов. Такое мнение ИА REGNUM высказала омский общественный деятель Татьяна Садилина.

«Если говорить об Омской области, то тут в первую очередь необходимо обратить внимание на здравоохранение, развитие инфраструктуры, миграцию населения, уровень заработных плат», — отметила она.

В целом, по словам Татьяны Садилиной, «особых ожиданий от пресс-конференции» у неё нет:

«Вопросов, как всегда, много, и все они — социальной направленности».

Собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что «пропасть между властью и людьми» не позволяет увидеть четкую картину бытия:

«Доклады регионального руководства зачастую имеют немного приукрашенные форму и содержание. Мы слишком часто слышим: «А вот в соседнем регионе ещё хуже!» Пора перестать равняться на отрицательное, так как подобные отговорки — лишь яркая иллюстрация бездействия. Современный мир требует современных решений».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию 19 декабря в Центре Международной торговли в Москве. Для Владимира Путина это уже 15-я большая пресс-конференция.

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