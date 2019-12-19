Париж, , 07:12 — REGNUM Источником преступных доходов для чиновников назвали Россию в международной Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом говорится в докладе организации.

Отмечается, что ежегодный ущерб от финансовых преступлений за период 2014—2018 годов только для расследованных случаев достигает 220 млрд рублей.

По мнению экспертов, преступные доходы формируются в процессе хищений из бюджета, ухода от налогов, коррупции, мошенничества в финансовом секторе. Полученные таким образом доходы, полагают в FATF, затем выводятся за границу и отмываются.

В качестве решения проблемы международная группа предлагает усилить работу по изъятию незаконного богатства чиновников. Для этого России рекомендовано расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, которые могут быть конфискованы.

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