Якутск, , 07:18 — REGNUM От Якутии на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина акредитовано девять журналистов ведущих СМИ республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Официальный информационный портал Якутии ЯСИА вспомнил какие вопросы задавали якутские журналисты Путину.

В 2019 году журналист газеты «Якутия» задал вопрос о том, когда будет построен мост через реку Лена в республике. Президент РФ ответил, что перед принятием решения о такой дорогой стройке надо точно всё просчитать, а уже в ноябре 2019 года поручил правительству РФ представить предложения по строительству моста. Сегодня известно точно, что автомобильный мост построят в Якутии до 2025 года.

В конце 2015 года на пресс-конференции Якутии не удалось задать свой вопрос. Один из журналистов смог передать президенту записку с вопросом о новой методике оказания медицинской помощи в отдалённых районах.

Владимир Путин ответил, что что программа развития санитарной авиации охватит 34 субъекта страны, которые получат средства из федерального бюджета. Позднее в Минздраве РФ подтвердили, что Якутия войдёт в список регионов, участвующих в пилотной программе. Так и случилось.

В 2012 году на пресс-конференции побывал экс-главный редактор газеты «Якутия» Евгений Грибчатов.

«Мы хотим услышать от Вас, что государство намерено сделать для того, чтобы возродить и развивать Северный морской путь и морской порт Тикси?» — задал вопрос журналист.

Глава государства, говоря о перспективах Северного морского пути, подчеркнул, что«он является экономически гораздо более целесообразным для доставки товаров из Европейской части, вообще из Европы, в Азиатско-Тихоокеанский регион, гораздо более экономически выгодным, чем движение через Суэцкий канал». Путин выразил надежду, что такие точки, как Тикси, будут возрождаться. И сегодня посёлку уделяется большое внимание — началось строительство блочно-модульного городка для размещения подразделений третьей дивизии противовоздушной обороны Северного флота РФ (Тикси-3). В эксплуатацию уже сдано общежитие для военнослужащих на 100 мест.

В 2008 году президенту задали вопрос от газеты «Спорт Якутии» о федеральной поддержке инициатив регионов Дальнего Востока по развитию спорта. В пример привели международные спортивные игры «Дети Азии», которые проводила республика, и спросили, будет ли оказана поддержка. Путин сказал: «Да, поддержим».

31 мая 2010 года президент подписал указ «О проведении Международного спортивного форума», и в 2012 году Якутия приняла форум «Россия — спортивная держава», в рамках которого состоялись V Международные спортивные игры «Дети Азии» в Якутске, Мирном и Нерюнгри. Игры прошли под Патронатом ЮНЕСКО, МОК и при всемерной поддержке Олимпийского совета Азии и Олимпийского комитета России. Игры стали проводиться не только в Якутии, но и по всей стране

В 2019 году впервые «Дети Азии» прошли на Сахалине.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент России Владимир Путин проведёт 15-ю большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве.