Москва, 19 декабря 2019, 07:11 — REGNUM Процесс по импичменту против президента США Дональда Трампа запущен потому, что демократы не хотят допустить его до второго срока. Об этом 18 декабря журналистам заявил руководитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.
Россиский сенатор отметил, что сомневается в успехе процесса по импичменту, так как представители Демократической партии в верхней палате Конгресса не обладают достаточным количеством голосов для продвижения инициативы, а республиканцы спокойно блокируют эту попытку.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря нижняя палата Конгресса — Палата представителей — одобрила выдвижение импичмента Дональду Трампу.
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