Москва, , 07:11 — REGNUM Процесс по импичменту против президента США Дональда Трампа запущен потому, что демократы не хотят допустить его до второго срока. Об этом 18 декабря журналистам заявил руководитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

«Нет сомнений, что запущенная демократами процедура импичмента Дональда Трампа — это не про отстранение его от власти, а про недопущение его к власти во второй раз. Процедура здесь стала самоцелью», — сказал Косачев.

Россиский сенатор отметил, что сомневается в успехе процесса по импичменту, так как представители Демократической партии в верхней палате Конгресса не обладают достаточным количеством голосов для продвижения инициативы, а республиканцы спокойно блокируют эту попытку.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря нижняя палата Конгресса — Палата представителей — одобрила выдвижение импичмента Дональду Трампу.

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