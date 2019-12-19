Токио, , 06:42 — REGNUM Спецгруппа прокуратуры Токио провела обыск в штаб-квартире депутата парламента Цукасы Акимото, которого подозревают в нелегальных связях с игорным бизнесом в Китае, передает телеканал NHK.

Сообщается, что обыски прошли и в квартире его секретаря, а также в региональных представительствах депутата. Отмечается, что Акимото занимал посты парламентского заместителя ряда министров, а также был ответственным по вопросу внедрения в Японии игорного бизнеса.

Прокуратура заинтересовалась его связями с китайскими компаниями, которые заняты в сфере игорного бизнеса. По версии следствия, представители этих компаний нелегально ввозили в Японию крупные суммы денег. Теперь прокуратура выясняет, причастен ли Акимото к этим махинациям.