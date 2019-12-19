Лансинг, США, , 06:46 — REGNUM Действия представителей Демократической партии США, одобривших в палате представителей Конгресса выдвижение импичмента американскому президенту Дональду Трампу, обесценивают весь процесс. Об этом 18 декабря Трамп заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Мичиган, которое транслировал телеканал Fox News.

Он пообещал, что спикер палаты представителей член Демпартии Нэнси Пелоси лишится своего поста в Конгрессе в ходе выборов в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Дональд Трамп, выступая в Мичигане, заявил, что демократы совершили «политическое самоубийство», когда проголосовали за его импичмент в палате представителей.

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