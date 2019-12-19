Красноярск, , 06:45 — REGNUM Начальником Управления губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений назначен Андрей Попов. Об этом 18 декабря сообщается на портале правительства Красноярского края.

Как следует из опубликованной информации, Попов Андрей Владимирович назначен на свой пост сроком на три года распоряжением главы региона Александра Усса №711-рг от 16 декабря.

Ранее Попов руководил отделом с таким же названием, который входил в состав Управления губернатора по безопасности.

Преобразование отдела в новое управление произошло согласно распоряжению, подписанному губернатором 19 ноября.