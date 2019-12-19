Пекин, , 06:17 — REGNUM Возобновление шестисторонних переговоров и частичное снятие санкций помогут решить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, заявил замглавы МИД Китая Ло Чжаохуэй.

«В проекте резолюции Китая и России действительно упоминается цель денуклеаризации, важность продолжения диалога», — заявил он.

По мнению китайской стороны, эта резолюция является лучшим предложением по снятию напряженности и поддержанию мира на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин и Москва надеются, что представленный ими проект резолюции по смягчению санкций против КНДР поможет выйти из тупика и продолжить политический диалог.

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