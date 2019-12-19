Лансинг, США, , 06:45 — REGNUM Трое демократов, заседающих в Палате представителей Конгресса, проголосовали против импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил 18 декабря в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Мичиган.

Трамп назвал это «неслыханным» фактом, так как, по его мнению, демократы всегда держатся вместе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Вашингтоне Палата представителей Конгресса проголосовала за выдвижение импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

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