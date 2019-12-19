Лансинг, США, , 05:53 — REGNUM Представители Демократической партии инициировали процесс по импичменту президента США Дональда Трампа поскольку понимают, что не смогут победить его на выборах. Об этом 18 декабря заявил американский вице-президент Майкл Пенс выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

По его словам, контроль над Демпартией США «захватили левые радикалы». Вице-президент выразил мнение, что избиратели понимают какую игру ведут против Трампа его политические оппоненты. Пенс добавив, что это «пустая и опасная игра».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала в пользу двух обвинений в рамках дела по импичменту Дональда Трампа.

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