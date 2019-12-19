Макаров, Сахалинская область, , 05:59 — REGNUM Население Макаровского района Сахалина бежит, вымирает, все подряды достаются компаниям-чужакам, а все рабочие места — иностранным рабочим. Депутат местного собрания депутатов напомнил Валерию Лимаренко о предвыборных обещаниях, которые он раздавал в муниципалитете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На официальном сайте регионального отделения КПРФ Сахалина депутат Макаровского района Сергей Мустяца опубликовал открытое письмо, в котором упрекает губернатора области Валерия Лимаренко в невыполнении предвыборных обещаний.

«Представленный на рассмотрение бюджет Макаровского района на 2020 год не предусматривает ничего из того, что Валерий Лимаренко обещал на встречах с жителями во время выборов. Уверения тогда ещё врио губернатора в том, что «денег много и их хватит на всех», оказались, как мы сегодня видим, откровенным обманом избирателей. Лимаренко обещал развитие в Макаровском районе промышленного производства. Сегодня главный вывод, который можно сделать всем жителям Макарова — нет веры ни сейчас, ни в будущем никаким представителям партии власти, ЕР, в какие бы одежды «самомедвеженцев» они ни рядились», — написал возмущенный депутат.

Парламентарий перечислил все беды Макаровского района. Главная из них — район вымирает. Смертность превышает рождаемость, народ бежит из района. В Макарове нет работы, а средняя зарплата составляет 65−70% от средней по Сахалину.

Сергей Мустяца «Налицо деградация. В 2019 году в район поступило около 2 млрд рублей различных субвенций. А количество рабочих мест по итогам 9 месяцев, сократилось на 200. Как это понимать? Почему это происходит? А потому, что все работы достаются чужим компаниям, не зарегистрированным в районе, а на работу они нанимают иностранцев. А местным от всего этого — одно раздражение. Местных на работу категорически не берут!».

Депутат неоднократно пытался вынести вопрос об умирающем Макарове на сессии областной думы. Но единороссы, которых большинство в региональном парламенте, отклоняли рассмотрение важного вопроса.

Разгневанный депутат считает подобные действия областных властей — «антинародными».

Сергей Мустяца "Если должностное лицо своим бездействием способствует вымиранию своего народа, значит, оно действует в интересах другого или народа, или государства. И в этом должны разбираться соответствующие компетентные органы. При Сталине такие органы были. И были люди, признанные «врагами народа», с соответствующими оргвыводами. Может, поэтому население СССР росло, а промышленные объекты строились тысячами?».

Комментируя резкое заявление макаровского депутата на сахалинском сайте, жители островного региона пишут, что подобная ситуация — не только в Макарове.

Посетитель соцсети «Вся сахалинская провинция деградирует, не только Макаров. Кроме Южно-Сахалинска власти не развивают ничего».

Посетитель соцсети «План «Единой России» в действии. Колониальная политика иного не предусматривает».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Макарова много лет просили больницу. Их ЦРБ разваливается на глазах. Врачей нет. Беременная жительница Макарова с кровотечением не смогла не только вызвать скорую помощь, но и, добравшись, истекая кровью, дверь ей никто не открыл. Она дождалась утра и на поезде отправилась в столицу области. Беременность спасти не удалось. В октябре 2018 года областные власти «осчастливили» макаровцев, сообщив, что им построят новый морг.