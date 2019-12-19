Макаров, Сахалинская область, 19 декабря 2019, 05:59 — REGNUM Население Макаровского района Сахалина бежит, вымирает, все подряды достаются компаниям-чужакам, а все рабочие места — иностранным рабочим. Депутат местного собрания депутатов напомнил Валерию Лимаренко о предвыборных обещаниях, которые он раздавал в муниципалитете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На официальном сайте регионального отделения КПРФ Сахалина депутат Макаровского района Сергей Мустяца опубликовал открытое письмо, в котором упрекает губернатора области Валерия Лимаренко в невыполнении предвыборных обещаний.
«Представленный на рассмотрение бюджет Макаровского района на 2020 год не предусматривает ничего из того, что Валерий Лимаренко обещал на встречах с жителями во время выборов. Уверения тогда ещё врио губернатора в том, что «денег много и их хватит на всех», оказались, как мы сегодня видим, откровенным обманом избирателей. Лимаренко обещал развитие в Макаровском районе промышленного производства. Сегодня главный вывод, который можно сделать всем жителям Макарова — нет веры ни сейчас, ни в будущем никаким представителям партии власти, ЕР, в какие бы одежды «самомедвеженцев» они ни рядились», — написал возмущенный депутат.
Парламентарий перечислил все беды Макаровского района. Главная из них — район вымирает. Смертность превышает рождаемость, народ бежит из района. В Макарове нет работы, а средняя зарплата составляет 65−70% от средней по Сахалину.
Депутат неоднократно пытался вынести вопрос об умирающем Макарове на сессии областной думы. Но единороссы, которых большинство в региональном парламенте, отклоняли рассмотрение важного вопроса.
Разгневанный депутат считает подобные действия областных властей — «антинародными».
Комментируя резкое заявление макаровского депутата на сахалинском сайте, жители островного региона пишут, что подобная ситуация — не только в Макарове.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Макарова много лет просили больницу. Их ЦРБ разваливается на глазах. Врачей нет. Беременная жительница Макарова с кровотечением не смогла не только вызвать скорую помощь, но и, добравшись, истекая кровью, дверь ей никто не открыл. Она дождалась утра и на поезде отправилась в столицу области. Беременность спасти не удалось. В октябре 2018 года областные власти «осчастливили» макаровцев, сообщив, что им построят новый морг.