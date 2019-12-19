Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что Сенат США отклонит требования палаты представителей американского Конгресса по импичменту, говорится в заявлении Белого дома.

«Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в палате представителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Трамп готов к рассмотрению дела об импичменте в Сенате и уверен, что сенаторы его оправдают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США приняла обвинения против американского лидера Дональда Трампа по двум пунктам — злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Затем дело об импичменте будет рассматривать Сенат.

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США выдвинул импичмент Трампу