Ханты-Мансийск, , 05:29 — REGNUM В городах Югры общественники и представители органов власти соберутся 19 декабря 2019 года на коллективный просмотр большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в исполкоме Общероссийского народного фронта ХМАО.

Мероприятие состоится в 14:00 по местному времени (12:00 мск) в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске.

После пресс-конференции состоится обсуждение поднятых на пресс-конференции с главой государства вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичное мероприятие по инициативе ОНФ состоится в городах Тюменской области.

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