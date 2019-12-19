Лансинг, США, , 05:52 — REGNUM Голосование в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа является «политическим самоубийством» Демократический партии. Об этом Трамп заявил 18 декабря в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Мичиган.

Президент назвал импичмент беззаконным и политически ангажированным действием.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Дональд Трамп в Twitter написал, что скандал с его импичментом является нападением на Республиканскую партию США.

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