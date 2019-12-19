Иерусалим, , 05:23 — REGNUM Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

«Ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета была запущена по мирным кварталам в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря ВВС Израиля нанесли удары по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечалось, что удары наносились исключительно по военным объектам в ответ на ракетный обстрел Израиля.

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