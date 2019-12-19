Курган, , 04:56 — REGNUM Курганскую область на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года представят пять журналистов. Об этом сообщает гостелерадиокомпания «Курган».

Главный редактор Шадринской районной газеты «Исеть» Светлана Емельянова считает, что большая пресс-конференция — это не только шанс общения с первым лицом государства, но это ещё и возможность общения с коллегами со всех уголков страны.

Главный редактор районной газеты «Голос целинника» Наталья Калугина участвует в таком масштабном мероприятии впервые. На большую пресс-конференцию с главой государства аккредитована исполняющая обязанности главного редактора районной газеты «Звериноголовские вести» Марина Орлова.

Для редактора ГТРК «Курган» Надежды Ефремовцевой пресс-конференция 19 декабря 2019 года будет третьей по счёту и ей ранее, в 2013 году удалось задать вопрос Владимиру Путину про отток квалифицированных специалистов из Зауралья. На этот раз она подготовила вопрос о высоких тарифах в Курганской области. Также от ГТРК «Курган» аккредитован на большую пресс-конференцию оператор Алексей Евтодеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос высоких тарифов на тепло и электроэнергию для Курганской области наболевший.