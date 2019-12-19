Бишкек, , 04:55 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев обсудил с послом России Николаем Удовиченко вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив киргизско-российского сотрудничества. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба киргизстанского МИДа.

Также дипломаты обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня, основные межгосударственные мероприятия, запланированные на 2020 год и ход реализации ранее достигнутых договоренностей между президентами и правительствами двух стран.

Подводя итоги встречи, Ниязалиев и Удовиченко отметили необходимость качественной подготовки к перекрестному году Киргизии и России, запланированному на 2020 год.