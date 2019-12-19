Ашхабад, , 04:54 — REGNUM Граждане Туркмении, осуществляющие международные перевозки на территорию Азербайджана, теперь могут получить азербайджанскую электронную визу в Бакинском международном морском торговом порту, передает «Orient».

Ранее власти двух стран договорились о введении взаимного упрощенного визового режима для участников международных перевозок из Азербайджана и Туркмении.

Отмечается, что Азербайджан в 2017 году запустил систему ускоренной выдачи электронных виз «ASAN Viza», позволяющую в течение нескольких минут разрешение на въезд в страну. В 2018 году через нее было получено 685 тысяч виз.