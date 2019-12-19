Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила выдвижение импичмента президенту страны Дональду Трампу по двум пунктам обвинения, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что демократическое большинство в палате проголосовало в пользу выдвижения против Трампа двух обвинений — в злоупотреблении властью и попыткам препятствовать расследованию Конгресса. В итоговой резолюции говорится, что американский лидер «предал народ своим злоупотреблением властью, чтобы привлечь иностранные силы для вмешательства в выборы».

«Таким образом президент Трамп продемонстрировал, что останется угрозой для национальной безопасности и Конституции, если сохранит свой пост», — говорится в резолюции.

Теперь обвинения против президента США будут рассмотрены американским Сенатом. Отметим, что большинство в Сенате Конгресса США занимают представители Республиканской партии, которые до сих пор не поддержали демократов по их требованиям импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM 18 декабря в палате представителей Конгресса США прошли дебаты по импичменту президенту США Дональду Трампу. Отмечалось, что на дебаты отводилось шесть часов, которые были разделены поровну между республиканцами и демократами.

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