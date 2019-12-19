Багдад, 19 декабря 2019, 04:00 — REGNUM Парламент Ирака снова перенес голосование по новому закону о выборах до 23 декабря, передает телеканал Al-Sumaria.
«Решено, что следующий понедельник станет крайней датой для голосования Совета представителей по закону о выборах», — заявил спикер иракского парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря спикер парламента Ирака Мохаммед аль-Халбоуси призвал президента страны назначить нового премьер-министра в течение 15 дней. Ранее глава иракского правительства Адель Абдул Махди подал заявление об отставке на фоне не прекращающихся протестов в стране.