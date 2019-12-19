Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Дебаты в палате представителей Конгресса США между демократами и республиканцами должны завершиться финальным голосованием о необходимости запуска процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу или её отменой. Трансляцию дебатов 19 декабря ведут ведущие американские телеканалы.

Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. В свою очередь, администрация президента отказалась предоставлять запрошенные документы, и запретила своим сотрудникам давать показания.

На дебатах выступила спикер нижней палаты лидер демократов Нэнси Пелоси. В своём обращении она подчеркнула, что считает «установленным фактом», что американский лидер нарушил конституцию США.

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Защитниками Трампа выступают республиканцы. Они настаивают на том, что весь процесс так называемого импичмента фальсифицирован.

Сам президент США ещё до начала дебатов лично обратился к Пелоси с письмом, сообщив, что она обесценила само значение слова «импичмент».

"Упорствуя с не имеющим юридической силы импичментом, вы нарушаете свои клятвы, вы предаете Конституцию и объявляете открытую войну американской демократии», — написал Трамп.

В Белом доме также прокомментировали начало дебатов, отметив, что Трамп посмотрит лишь фрагменты выступлений, так как у него много работы.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с дебатами в США спровоцировал информатор разведки, который пожаловался на телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его сведениям, президент США якобы не захотел предоставить Украине военную помощь до тех пор, пока в Киеве не начнут расследование против демократа Джо Байдена и его сына Хантера.

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