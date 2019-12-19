Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Подумать о том, что в Арктике интересы России не всегда совпадают с интересами Китая предложил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Об этом 18 декабря он заявил журналистам .

По словам Фогго, отступление в Арктике полярной шапки открывает возможности для развития самых разных видом деятельности, включая торговлю и туризм. И в целом в арктическом регионе значительно возрастает активность, в которой Китай и Россия всё больше сотрудничают.

«Не уверен, что интересы Китая — это одновременно и интересы России, и наоборот», — отметил адмирал.

Также он подчеркнул, что США «не склонны» следовать новым правилам прохода иностранными военными кораблями Северного морского пути, которые Россия ввела в марте 2019 года. Согласно им, иностранные военные корабли обязаны уведомить Россию о своих намерениях за 45 суток и в обязательном порядке принять на борт российских лоцманов.

Адмирал заявил, что США рассматривают Северный морской путь «в качестве транзитного коридора, на котором должна быть свобода судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что Россия самостоятельно будет обеспечивать безопасность всех судов, проходящих по Северному морскому пути.

«Необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет», — подчеркнул Герасимов.

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