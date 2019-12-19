Нью-Йорк, США, , 03:26 — REGNUM Резолюция, подтверждающая полномочия постоянных представителей стран при ООН, в том числе и венесуэльского дипломата Самуэля Монкады, принята 18 декабря в рамках заседания Генеральной ассамблеи Организации, несмотря на протест со стороны США, которые выступили против продления полномочий постпреда от Венесуэлы.

Решение по документу было принято консенсусом. Монкада, которому дали возможность высказаться, отметил, что резолюция ООН послужит укреплению мира в Венесуэле. По словам дипломата, Венесуэла смогла разрушить планы США и удостоверилась в том, что может рассчитывать на поддержку международного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса написал в своем Twitter, что новые американские санкции в отношении чиновников из венесуэльского правительства являются абсурдными и говорят об отчаянии властей США.

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