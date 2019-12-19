Бейрут, , 02:54 — REGNUM Экс-министр образования Ливана Хасан Диаб может возглавить ливанское правительство, получив поддержку большинства фракций парламента страны, сообщает портал Elnashra.

Портал отмечает, что Диаба могут поддержать шиитские движения «Амаль» и «Хезболла», а также крупнейший блок ливанского парламент — Свободное патриотическое движение. Отмечается, что 19 декабря президент Ливана Мишель Аун проведет консультации с парламентариями, по итогам которых может быть назначен новый премьер-министр страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Ливане отложили назначение нового премьер-министра из-за споров вокруг состава ливанского правительства. Позднее в центре Бейрута произошли столкновения между военнослужащими армии Ливана и сторонниками движения «Хезболла».

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