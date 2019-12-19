Каракас, , 02:32 — REGNUM Страх перед авторитетом свергнутого президента Боливии Эво Моралесом заставил новые власти страны выдать ордер на его арест. Об этом министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас 18 декабря написал в своём Twitter.

«Таким произволом боливийская олигархия, совершившая государственный переворот, демонстрирует страх перед президентом Эво Моралесом. Столкнувшись с отсутствием народной поддержки, фашистские правые предпочитает судебную политику. Это вопиющий случай использования закона в качестве орудия», — говорится в заявлении Арреаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря боливийская прокуратура выписала ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

По словам Моралеса, выписанный ордер является «лучшим подарком», которым переходное правительство смогло его наградить.

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