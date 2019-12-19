Триполи, 19 декабря 2019, 02:30 — REGNUM Наступление в сторону района ан-Нахда, расположенного рядом с центром столицы Ливии городом Триполи, проводят силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, 19 декабря сообщается на странице ЛНА в Facebook.
Подразделения армии Хафтара при поддержке ВВС пытаются занять наблюдательные пункты, контролируемые силами Правительства национального согласия.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря начальник службы моральной подготовки Ливийской национальной армии Ахмеда Махджуба заявил, что ЛНА взяла Триполи в сухопутное окружение.
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